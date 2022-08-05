Дорожная полиция предупредила водителей

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) совместно с местными структурами Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел объявили о проведении очередного месячника "Чистый воздух" на территории Азербайджан

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) совместно с местными структурами Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел объявили о проведении очередного месячника "Чистый воздух" на территории Азербайджана с 1 августа.

Об этом Report сообщил сотрудник Управления, лейтенант полиции Рустам Ахмедли.

По его словам, мероприятие проводится в целях усиления контроля за загрязнением автомобилями атмосферы вредными веществами в составе выхлопных газов: "В рамках месячника "Чистый воздух" сотрудники полиции призывают водителей содержать свои транспортные средства в исправном состоянии, проводя разъяснительную работу".

"В очередной раз обращаем внимание водителей, что физические и юридические лица, допустившие управление и ввод в эксплуатацию транспортных средств с превышением установленной нормы содержания загрязняющих веществ в выбросах в окружающую среду, несут ответственность в установленном законодательством порядке", - сказал сотрудник Управления.