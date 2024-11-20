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Дорожная полиция предупредила въезжающих на автобусные полосы водителей

Дорожная полиция предупредила въезжающих на автобусные полосы водителей Главное управление дорожной полиции города Баку провело очередной рейд, направленный на предотвращение въезда легковых автомобилей на автобусные полосы.
Происшествия
20 ноября 2024 г. 19:15
Дорожная полиция предупредила въезжающих на автобусные полосы водителей

Главное управление дорожной полиции города Баку провело очередной рейд, направленный на предотвращение въезда легковых автомобилей на автобусные полосы.

Как сообщает Report, в ходе рейда были остановлены нарушающие правила водители, с ними провели профилактические беседы и предоставили информацию о требованиях правил дорожного движения.

В ведомстве заявили о регулярных мероприятиях для обеспечения бесперебойного движения общественного транспорта.

"Въезд на автобусную полосу - это не только нарушение правил, но и административное правонарушение. Мы призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Помните, что даже малейшая невнимательность может привести к необратимым последствиям", - сообщили в Управлении.

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