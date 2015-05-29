Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Дорожная полиция предупредила родителей в связи с проводимыми в школах мероприятиями по случаю "Последнего звонка".

Об этом в заявлении Report сказал заведующий отделом Главного государственного управления дорожной полиции города Баку (ГГУДПГБ) полковник Вагиф Асадов.

По его словам, будут проконтролированы и пресечены случаи управления несовершеннолетних автомобилями: "Мы призываем родителей быть внимательными. Будут проконтролированы и пресечены попытки детей и несовершеннолетних, пытающихся управлять транспортными средствами".

В.Асадов отметил, что в связи с мероприятиями по случаю "Последнего звонка", сотрудники ГГУДПГБ будут работать в усиленном режиме: "Все столичные школы, где пройдут мероприятия по этому случаю, взяты под контроль. В целях обеспечения безопасности, на территориях школ дежурят сотрудники дорожной полиции".