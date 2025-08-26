Дорожная полиция предупредила о рисках управления мопедами и мотоциклами детьми

09:57

Дорожная полиция Азербайджана предупредила о недопустимости управления мопедами и мотоциклами детьми.

Как сообщили Report в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП), в последнее время участились случаи, когда дети управляют мопедами и мотоциклами на дорогах общего пользования в развлекательных целях, что является грубым нарушением правил дорожного движения.

"Подобные нарушения представляют серьезную угрозу жизни и здоровью не только самих водителей, но и других участников дорожного движения. Это недопустимо и запрещено законом", - говорится в заявлении.

Дорожная полиция напомнила, что управление транспортным средством требует специальных знаний, навыков и ответственности.

В Управлении в очередной раз призвали родителей не оставаться равнодушными к подобным опасным действиям своих детей и строго контролировать их.