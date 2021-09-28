Дорожная полиция предупредила невакцинированных водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило лиц, занимающихся перевозкой грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило лиц, занимающихся перевозкой грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

Об этом говорится в поступившем в Report сообщении Управления.

Ведомство напоминает, что согласно решению Кабинета министров, лица, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в том числе деятельность такси, должны с 1 сентября привиться первой дозой вакцины от COVID-19, а с 1 октября - второй дозой вакцины или обладать сертификатом иммунитета от COVID-19.

"Главное управление Государственной дорожной полиции предупреждает граждан, что будет проводиться выборочная проверка сертификата о вакцинации или сертификата иммунитета от COVID-19 у водителей, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в том числе автомобилями-такси. В случае отсутствия сертификата, водитель будет привлечен к административной ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных проступках АР", - отмечается в сообщении Управления.