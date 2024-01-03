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Дорожная полиция подарила осуществляющим уборку улиц работникам светоотражающие жилеты

Дорожная полиция подарила осуществляющим уборку улиц работникам светоотражающие жилеты Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) выдало осуществляющим уборку улиц работникам светоотражающие жилеты.
Происшествия
3 января 2024 г. 15:27
Дорожная полиция подарила осуществляющим уборку улиц работникам светоотражающие жилеты

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) выдало осуществляющим уборку улиц работникам светоотражающие жилеты.

Об этом Report сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и связи с общественными структурами ГУГДП Ровшан Тагиев.

"Они обеспечивают чистоту наших дорог, улиц и городов. В праздничные дни ГУГДП в целях безопасности подарило наводящим на улицах чистоту работникам жилеты со светоотражающими элементами и различные подарки. Каждый человек, работающий на дорогах, может получить эти жилеты, обратившись в ГУГДП", - отметил он.

Тагиев подчеркнул, что с точки зрения безопасности важно носить светоотражающие жилеты в темное время суток.

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