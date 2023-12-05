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Дорожная полиция оштрафовала водителей, припарковавших автомобили на тротуарах

Дорожная полиция оштрафовала водителей, припарковавших автомобили на тротуарах Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции оштрафовали водителей, препятствовавших передвижению пешеходов в жилом комплексе Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана (MİDA).
Происшествия
5 декабря 2023 г. 14:09
Дорожная полиция оштрафовала водителей, припарковавших автомобили на тротуарах

Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции оштрафовали водителей, препятствовавших передвижению пешеходов в жилом комплексе Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана (MİDA).

Об этом Report сообщили в Управлении.

В ведомстве отметили, что рейд был проведен на основе многочисленных обращений жителей жилого комплекса MİDA, поступивших на номер WhatsApp 050 800 09 02.

Водители, припарковавшие автомобили на тротуарах, были привлечены к административной ответственности.

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