Дорожная полиция оштрафовала водителей, припарковавших автомобили на тротуарах

Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции оштрафовали водителей, препятствовавших передвижению пешеходов в жилом комплексе Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана (MİDA).
Об этом Report сообщили в Управлении.
В ведомстве отметили, что рейд был проведен на основе многочисленных обращений жителей жилого комплекса MİDA, поступивших на номер WhatsApp 050 800 09 02.
Водители, припарковавшие автомобили на тротуарах, были привлечены к административной ответственности.