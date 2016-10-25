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    Дорожная полиция оштрафовала 5700 водителей

    За превышение скорости в отношении 2712 водителей составлен электронный протокол

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники дорожно-патрульной службы Главного государственного управления дорожной полиции за прошедшие два дня выявили административные нарушения в отношении 5700 водителей.

    Об этом Report сообщили в управлении.

    Согласно информации, 23 и 24 октября среди привлеченных к административной ответственности водителей на территории страны 58 человек оштрафованы за вождение в нетрезвом виде.

    За превышение скорости в отношении 2712 водителей составлен электронный протокол.

    Отметим, что за прошедшие два дня на дорогах страны зарегистрированы 8 ДТП, в результате  которых погибли 4, ранены 11 человек. 

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