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Дорожная полиция: Огнетушитель нужен не только на техосмотре

Дорожная полиция: Огнетушитель нужен не только на техосмотре Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с пожарной безопасностью транспортных средств.
Происшествия
6 июля 2021 г. 14:52
Дорожная полиция: Огнетушитель нужен не только на техосмотре

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с пожарной безопасностью транспортных средств.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Наши наблюдения показывают, что порой по причине технической неисправности в электросистеме легковых автомобилей, в частности, автобусов общего пользования, или в результате дорожной аварии в транспортных средствах происходит возгорание, при этом из-за отсутствия огнетушителя не удается своевременно предотвратить пожар, что приводит к тяжелым последствиям.

Хотя при техосмотре транспортных средств требуется наличие огнетушителя, некоторые лица относятся к этому равнодушно и только ради техосмотра временно берут огнетушитель, который позднее возвращают. Поэтому при необходимости в транспортных средствах огнетушителя не оказывается.

С учетом вышеуказанного Главное управление государственной дорожной полиции просит у водителей и владельцев транспортных средств с целью обеспечения безопасности своей и своих пассажиров регулярно проверять техническую исправность автомобилей, а также для своевременного предотвращения возможных возгораний обязательно обеспечивать в транспортных средствах наличие огнетушителя".

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Версия на азербайджанском языке Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə və avtomobil sahiblərinə müraciət edib

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