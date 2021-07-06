Дорожная полиция: Огнетушитель нужен не только на техосмотре

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с пожарной безопасностью транспортных средств.

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с пожарной безопасностью транспортных средств.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Наши наблюдения показывают, что порой по причине технической неисправности в электросистеме легковых автомобилей, в частности, автобусов общего пользования, или в результате дорожной аварии в транспортных средствах происходит возгорание, при этом из-за отсутствия огнетушителя не удается своевременно предотвратить пожар, что приводит к тяжелым последствиям.

Хотя при техосмотре транспортных средств требуется наличие огнетушителя, некоторые лица относятся к этому равнодушно и только ради техосмотра временно берут огнетушитель, который позднее возвращают. Поэтому при необходимости в транспортных средствах огнетушителя не оказывается.

С учетом вышеуказанного Главное управление государственной дорожной полиции просит у водителей и владельцев транспортных средств с целью обеспечения безопасности своей и своих пассажиров регулярно проверять техническую исправность автомобилей, а также для своевременного предотвращения возможных возгораний обязательно обеспечивать в транспортных средствах наличие огнетушителя".