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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой В ближайшие дни на территории Азербайджана ожидаются осадки, в некоторых горных районах возможен снег.
Происшествия
30 ноября 2024 г. 15:23
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

В ближайшие дни на территории Азербайджана ожидаются осадки, в некоторых горных районах возможен снег.

Как сообщает Report, в связи с этим Главное управление дорожной полиции призвало участников движения принимать во внимание предупреждения синоптиков.

"Учитывая метеорологические условия, водители должны быть более внимательными на дорогах, особенно во время тумана и моросящего дождя, которые сильно ограничивают видимость в ночные и утренние часы. Следует принимать меры предосторожности и не создавать опасных ситуаций для себя и других участников движения", - говорится в сообщении.

В выходные дни, когда движение в регионы становится более интенсивным, рекомендуется водителям, отправляющимся в регионы, контролировать скоростной режим, проверять техническое состояние автомобилей перед выездом, и по возможности передвигаться в светлое время суток.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

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