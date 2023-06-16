Дорожная полиция обратилась к юридическим и физическим лицам, задействованным в сфере сельского хозяйства

Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел обратилось к юридическим и физическим лицам, задействованным в сфере сельского хозяйства.

Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел обратилось к юридическим и физическим лицам, задействованным в сфере сельского хозяйства.

Как сообщили Report в управлении, сезонное оживление сельскохозяйственной деятельности в большинстве районов республики привело к значительному увеличению количества сельскохозяйственной техники и перевозок на автомобильных дорогах.

"Однако следует с сожалением отметить, что встречаются факты нарушения правил дорожного движения, такие как осуществление перевозок сельхозтехникой, не соответствующей техническим нормам, с неисправными наружными световыми приборами, отсутствующими государственными регистрационными знаками, перевозка работающих в сельскохозяйственных угодьях людей в грузовых автомобилях и тракторных прицепах, а также перевозка продукции без упаковки с превышением габаритов и массы, что создает реальную основу для возникновения серьезных дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим, в целях предотвращения несчастных случаев юридическим и физическим лицам, работающим в аграрном секторе, а также осуществляющим деятельность по перевозке в этой сфере, рекомендуется не использовать неисправные транспортные средства при перевозке продукции, правильно выполнять упаковку, контролировать режим работы и отдыха водителей независимо от того передвигается ли сельхозтехника по дороге или по сельхозугодьям, а также не допускать управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, усталым или сонным", - отмечается в сообщении.