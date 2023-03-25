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Дорожная полиция обратилась к водителям

Дорожная полиция обратилась к водителям Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к участникам дорожного движения, возвращающимся из поездок после праздничных дней.
Происшествия
25 марта 2023 г. 11:57
Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к участникам дорожного движения, возвращающимся из поездок после праздничных дней.

Как сообщили Report в управлении, поток возвращающихся в Баку из различных регионов страны жителей вызвал существенный рост плотности движения на автодорогах.

Дорожная полиция просит участников движения соблюдать правила безопасности, избегать управления транспортным средством в состоянии усталости.

"Призываем водителей обращать внимание на техническое состояние транспортных средств, правильно оценивать дорожные и погодные условия, строго соблюдать правила обгона и маневрирования на дороге, а также скоростной режим", - говорится в сообщении ведомства.

Напоминаем, что водители и пассажиры дальнего следования могут воспользоваться для кратковременного отдыха условиями, созданными на стационарных постах полиции на автомагистралях.

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