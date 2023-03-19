Дорожная полиция поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз

Главное управление государственной дорожной полиции города Баку поздравило азербайджанский народ с праздником Новруз.

Главное управление государственной дорожной полиции города Баку поздравило азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу управления, в поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники, поздравляем вас с праздником Новруз, желаем вам весеннего настроения, крепкого здоровья, счастья и радости! Просим всех участников движения, особенно водителей, быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, не выезжать на неисправных автомобилях, пешеходов же просим переходить дорогу только в предусмотренных для этого местах. Не пренебрегайте своей безопасностью в праздничные дни!".