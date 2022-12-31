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Дорожная полиция обратилась к водителям

Дорожная полиция обратилась к водителям Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям.
Происшествия
31 декабря 2022 г. 10:35
Дорожная полиция обратилась к водителям

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям.

Как сообщает Report, главный инспектор управления майор полиции Араз Аскерли рассказал, что для обеспечения безопасности 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира и празднования Нового года, учитывая интенсивное движение автомобилей на центральных улицах и проспектах столицы, особенно на круге "Азнефть", а также дорогах, пересекающихся с проспектом Нефтяников вдоль Приморского бульвара, рекомендуется как можно меньше использовать личные автомобили и отдавать предпочтение общественному транспорту, в то же время строго соблюдать требования стоянки автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке DYP Bakı sürücülərinə müraciət edib

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