Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Главное управление Государственной дорожной полиции МВД поздравляет наших соотечественников с наступающим праздником Рамазан, желает каждому участнику движения безопасной дороги!

Для обеспечения безопасности дорожного движения и во избежание неприятных инцидентов в праздничные дни водители должны в первую очередь обращать внимание на исправность транспортных средств, пристегиваться ремнями безопасности, и следить за тем, чтобы были пристегнуты и пассажиры.

Настоятельно просим вас следовать правилам дорожного движения и безопасности".