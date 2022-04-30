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Дорожная полиция обратилась к водителям

Дорожная полиция обратилась к водителям Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.
Происшествия
30 апреля 2022 г. 17:00
Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Главное управление Государственной дорожной полиции МВД поздравляет наших соотечественников с наступающим праздником Рамазан, желает каждому участнику движения безопасной дороги!

Для обеспечения безопасности дорожного движения и во избежание неприятных инцидентов в праздничные дни водители должны в первую очередь обращать внимание на исправность транспортных средств, пристегиваться ремнями безопасности, и следить за тем, чтобы были пристегнуты и пассажиры.

Настоятельно просим вас следовать правилам дорожного движения и безопасности".

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi sürücülərə müraciət edib

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