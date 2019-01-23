Дорожная полиция обратилась к водителям

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям с целью обеспечения безопасности на дорогах в зимний сезон и своевременного предотвращения возможных дорожных аварий.

Как сообщили Report в управлении, до начала поездки водители должны еще раз проверить техническое состояние автомобиля.

В обращении отмечается, что во время движения ремни безопасности обязательно должны застегивать не только водители, но и пассажиры: "Пристегивание ремней говорит не только об ответственности, но и защищает человеческую жизнь при резком торможении или каком- либо столкновении.

Рекомендуется скоростной режим управляемого транспортного средства выбирать в соответствии с условиями погоды, не совершать обгон без надобности, не совершать резких маневров и торможения.

Одним из условий обеспечения безопасности на межрайонных магистральных дорогах является строгое соблюдение скоростного режима вне зависимости от технических возможностей автомобиля.

При длительных поездках не садитесь за руль в сонном, уставшем, подавленном состоянии. После беспрерывного движения в течение нескольких часов остановите автомобиль даже ненадолго и отдохните. Еще раз напоминаем, что для этого вы можете воспользоваться условиями, созданными на стационарных постах ГДП, созданных на дорогах республиканского значения".