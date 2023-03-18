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Дорожная полиция обратилась к водителям

Дорожная полиция обратилась к водителям На центральном проспекте Баку заменяется асфальтовое покрытие, в связи с чем дорожная полиция обратилась к водителям.
Происшествия
18 марта 2023 г. 18:21
Дорожная полиция обратилась к водителям

На центральном проспекте Баку заменяется асфальтовое покрытие, в связи с чем дорожная полиция обратилась к водителям.

Об этом сообщил Report главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

"Сегодня вечером от круга Азнефть столицы до пересечения проспекта Нефтяников и улицы Бюльбюля проводятся ремонтно-восстановительные работы с целью замены асфальтового покрытия. В связи с этим дорожная полиция рекомендует водителям по возможности меньше пользоваться личным транспортом в данном направлении", - сказал он.

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