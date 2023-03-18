Дорожная полиция обратилась к водителям

На центральном проспекте Баку заменяется асфальтовое покрытие, в связи с чем дорожная полиция обратилась к водителям.

На центральном проспекте Баку заменяется асфальтовое покрытие, в связи с чем дорожная полиция обратилась к водителям.

Об этом сообщил Report главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

"Сегодня вечером от круга Азнефть столицы до пересечения проспекта Нефтяников и улицы Бюльбюля проводятся ремонтно-восстановительные работы с целью замены асфальтового покрытия. В связи с этим дорожная полиция рекомендует водителям по возможности меньше пользоваться личным транспортом в данном направлении", - сказал он.