Дорожная полиция обратилась к водителям: Видимость на дорогах ограничена

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения.

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения.

Как сообщил Report начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции майор полиции Ровшан Тагиев, в связи наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в других районах республики туманом видимость на дорогах ограничена, что создает серьезные трудности для водителей.

С учетом этого, дорожная полиция рекомендует водителям быть внимательными на дорогах, не выезжать на неисправных автомобилях, строго соблюдать скоростной режим, а также правила безопасности при обгоне и маневрировании.