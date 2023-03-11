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Дорожная полиция обратилась к водителям: Видимость на дорогах ограничена

Дорожная полиция обратилась к водителям: Видимость на дорогах ограничена Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения.
Происшествия
11 марта 2023 г. 09:50
Дорожная полиция обратилась к водителям: Видимость на дорогах ограничена

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения.

Как сообщил Report начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции майор полиции Ровшан Тагиев, в связи наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в других районах республики туманом видимость на дорогах ограничена, что создает серьезные трудности для водителей.

С учетом этого, дорожная полиция рекомендует водителям быть внимательными на дорогах, не выезжать на неисправных автомобилях, строго соблюдать скоростной режим, а также правила безопасности при обгоне и маневрировании.

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Версия на азербайджанском языке DYP-dən sürücülərə müraciət: "Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşıb"

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