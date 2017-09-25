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    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с матчем "Карабах" - "Рома"

    Вокруг Бакинского олимпийского стадиона будут усилены меры безопасности

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку обратилось к водителям и владельцам транспортных средств.

    Как сообщает Report, управление доводит до сведения водителей, что 27 сентября в связи с матчем " Карабах" - "Рома" вокруг Бакинского олимпийского стадиона будут усилены меры безопасности.

    В этот день, учитывая большое количество футбольных болельщиков, которые придут наблюдать за матчем, личные автомобили не будут допущены на территорию стадиона. В качестве альтернативы для удобной доставки болельщиков до Бакинского олимпийского стадиона вблизи станций метро "Гянджлик" и "Гара Гараев" в направлении стадиона будут курсировать специальные бесплатные автобусы.

    Поэтому, для того чтобы вокруг стадиона не возникало плотного движения, пробок и дорожно-транспортных происшествий, болельщиков просят добираться до Бакинского олимпийского стадиона, воспользовавшись общественным транспортом.

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