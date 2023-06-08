Дорожная полиция обратилась к водителям в связи со вторым этапом велопробега "Дорогая Шуша"

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи со вторым этапом международного велопробега "Дорогая Шуша".

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи со вторым этапом международного велопробега "Дорогая Шуша".

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Первый этап проходящего при организации Федерации велоспорта Азербайджана международного велопробега "Дорогая Шуша" остался позади. Сегодня в Габалинском районе стартует второй этап соревнований. Спортсмены завершат второй этап турнира в Габалинском районе, проехав по маршруту Габала-Зараган-Огуз-Шеки и в обратном направлении. Велопробег продлится с 10:30 до 15:00. В связи с данным мероприятием в указанный отрезок времени просим водителей по возможности не пользоваться дорогами, по которым пролегает маршрут участников соревнований".