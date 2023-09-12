Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ухудшением погоды

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД Азербайджана в связи ухудшением погодных условий призвало участников дорожного движения к бдительности на дорогах.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД Азербайджана в связи ухудшением погодных условий призвало участников дорожного движения к бдительности на дорогах.

Об этом сообщили Report в ГДП.

"В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и других неприятных ситуаций на дорогах, ГДП призывает участников дорожного движения к бдительности, соблюдению правил дорожного движения, а также быть внимательными и вежливыми по отношению к другим участникам дорожного движения", - говорится в сообщении.

В ГДП напомнили, что в дождливую погоду растет риск скольжения на дорогах, и водителям необходимо снизить скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями.

"Пешеходам следует проявлять особую осторожность, не переходить проезжую часть в непредназначенном для этого месте, а также избегать любых действий, угрожающих жизни и здоровью всех участников движения", - напомнили в Главном управлении.