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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ухудшением погоды

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ухудшением погоды В целях предотвращения аварийных ситуаций на дорогах Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения с призывом быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
Происшествия
20 мая 2022 г. 11:05
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ухудшением погоды

В целях предотвращения аварийных ситуаций на дорогах Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения с призывом быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Об этом сообщили Report в управлении.

"В связи с высоким риском скольжения из-за мокрого дорожного покрытия в дождливую погоду, водителям необходимо снизить скорость движения на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями.

Водителям длинномерных грузовиков и автомобилей с прицепами необходимо проявлять особую осторожность при ветренной погоде", - напомнили в Главном управлении.

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