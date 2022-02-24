Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с туманом

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения в связи с туманными погодными условиями.

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения в связи с туманными погодными условиями.

В поступившем в Report из управления обращении говорится:

"В настоящее время в столице и ряде районов республики наблюдается туман, а это в условиях ограниченной видимости создает определенные трудности для участников дорожного движения, в частности для водителей.

Густой туман в процессе движения создает помехи для своевременного и четкого обзора знаков, линий разметки, регулировочных средств в целом и других участников движения, в связи с чем водители должны быть более внимательными при таких погодных условиях, выбирать скоростной предел в соответствии с погодными условиями, убедиться в исправности транспортного средства, особенно приборов наружного освещения, строго соблюдать правила безопасности при остановке, стоянке, парковке, а также при обгоне и маневрировании.

В то же время с учетом трудности для водителей видеть проезжую часть и края дороги при движении в туманную погоду пешеходы не должны ставить под угрозу собственную жизнь и жизнь других участников движения, быть более ответственными, выходя в дорогу при такой погоде".