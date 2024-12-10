Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с туманом на дороге Баку-Шамахы

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с наблюдаемым на дороге Баку-Шамахы густым туманом.

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с наблюдаемым на дороге Баку-Шамахы густым туманом.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что густой туман, наблюдаемый на проходящем через территории Гобустанского и Шамахинского районов участке автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, создает серьезные препятствия для водителей и повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Туман значительно ограничивает видимость, создавая препятствия для своевременного обнаружения других участников движения и средств регулирования. Водителям рекомендуется выбирать скоростной режим в соответствии с реальной ситуацией, не пользоваться неисправными транспортными средствами, а также строго соблюдать правила технической безопасности при обгоне и маневрировании.

Дорожная полиция просит водителей соблюдать осторожность с учетом вероятности дальнейшего ухудшения видимости в ночные и утренние часы.