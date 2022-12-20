Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с туманом

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с ситуацией на дорогах.

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с ситуацией на дорогах.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории республики, в настоящее время на автодорогах страны, в том числе на 40-м км дороги Муганлы-Исмаиллы, 28-62, 78-94 и 93-152 км дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки наблюдаются туман и осадки, на 13-157 км дороги Евлах-Загатала-Грузия и на 3-30 км дороги Шеки-Гах - туман.

Поскольку погода создает препятствия для своевременной и четкой видимости знаков, линий разметки, средств регулирования, а также других участников движения, водители должны быть внимательнее, ограничивать скорость, следить за исправностью автомобиля, особенно внешних осветительных приборов, строго соблюдать правила безопасности при обгоне и маневрировании.

Принимая во внимание, что в туманную погоду водители испытывают трудности с обзором проезжей части и обочин, пешеходы тоже должны более ответственно подходить к соблюдению правил дорожного движения".