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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с третьим этапом велопробега "Дорогая Шуша"

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с третьим этапом велопробега "Дорогая Шуша" Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с третьим этапом международного велопробега "Дорогая Шуша".
Происшествия
9 июня 2023 г. 10:03
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с третьим этапом велопробега Дорогая Шуша

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с третьим этапом международного велопробега "Дорогая Шуша".

В поступившем в Report из управления обращении говорится:

"Сегодня в Габалинском районе стартует очередной этап международного велопробега "Дорогая Шуша".

В рамках третьего этапа организованного Федерацией велоспорта Азербайджана соревнования велосипедисты проедут по маршруту Габала-Агдаш-Халдан-Мингячевир и автомобильной дороге Баку-Газах и завершат этап в Гяндже. Тур продлится с 10:30 до 15:00.

С учетом международного значения мероприятия просим водителей в указанный промежуток времени по возможности не пользоваться дорогами, по которым будут передвигаться участники соревнования".

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Версия на азербайджанском языке DYP “Əziz Şuşa” velosiped turnirinin III mərhələsi ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

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