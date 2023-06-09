Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с третьим этапом велопробега "Дорогая Шуша"

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с третьим этапом международного велопробега "Дорогая Шуша".

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с третьим этапом международного велопробега "Дорогая Шуша".

В поступившем в Report из управления обращении говорится:

"Сегодня в Габалинском районе стартует очередной этап международного велопробега "Дорогая Шуша".

В рамках третьего этапа организованного Федерацией велоспорта Азербайджана соревнования велосипедисты проедут по маршруту Габала-Агдаш-Халдан-Мингячевир и автомобильной дороге Баку-Газах и завершат этап в Гяндже. Тур продлится с 10:30 до 15:00.

С учетом международного значения мероприятия просим водителей в указанный промежуток времени по возможности не пользоваться дорогами, по которым будут передвигаться участники соревнования".