Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с сильным ветром

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с прогнозируемым усилением ветра.
В поступившем в Report обращении говорится:
"Согласно прогнозу Национальной гидрометеорологической службы ожидается сильный ветер. В связи с этим, рекомендуем всем участникам дорожного движения быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.
Выезжая в ветреную погоду с закрытого участка дороги и туннелей на открытую местность, водители должны учитывать высокую вероятность резкого изменения направления движения автомобиля, выбирать скоростной предел в соответствии с метеорологическими условиями, а также не парковать транспортные средства на территориях где ведутся строительные работы, под или вблизи деревьев, крупногабаритных рекламных щитов, а также других предметов, которые могут опрокинуться или сломаться под воздействием ветра.
Пешеходам следует переходить дороги только в предназначенных для этого местах, выбирать максимально безопасные места для прохода, особенно в близи новостроек и высотных зданий".