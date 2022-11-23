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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с сильным ветром

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с сильным ветром Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с прогнозируемым усилением ветра.
Происшествия
23 ноября 2022 г. 10:46
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с сильным ветром

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с прогнозируемым усилением ветра.

В поступившем в Report обращении говорится:

"Согласно прогнозу Национальной гидрометеорологической службы ожидается сильный ветер. В связи с этим, рекомендуем всем участникам дорожного движения быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Выезжая в ветреную погоду с закрытого участка дороги и туннелей на открытую местность, водители должны учитывать высокую вероятность резкого изменения направления движения автомобиля, выбирать скоростной предел в соответствии с метеорологическими условиями, а также не парковать транспортные средства на территориях где ведутся строительные работы, под или вблизи деревьев, крупногабаритных рекламных щитов, а также других предметов, которые могут опрокинуться или сломаться под воздействием ветра.

Пешеходам следует переходить дороги только в предназначенных для этого местах, выбирать максимально безопасные места для прохода, особенно в близи новостроек и высотных зданий".

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

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