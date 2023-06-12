Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ремонтом на дороге Муганлы-Исмаиллы

Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям.

Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям.

Как сообщили Report в управлении, в настоящее время на автомобильной дороге Муганлы-Исмаиллы проводится капитальный ремонт.

Сообщается, что в связи с сужением проезжей части на отрезке, где проводятся строительные работы, наблюдается плотность движения автомобилей.

"С учетом значительного увеличения интенсивности движения на автомобильной дороге в связи с сезоном Главное управление государственной дорожной полиции просит водителей пользоваться альтернативными дорогами, правильно оценивать текущую ситуацию, быть внимательными при передвижении на отрезке, где ведутся строительные работы, строго следовать требованиям временных указателей", - сообщили в управлении.