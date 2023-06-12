О нас

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ремонтом на дороге Муганлы-Исмаиллы

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ремонтом на дороге Муганлы-Исмаиллы Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям.
Происшествия
12 июня 2023 г. 16:14
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ремонтом на дороге Муганлы-Исмаиллы

Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям.

Как сообщили Report в управлении, в настоящее время на автомобильной дороге Муганлы-Исмаиллы проводится капитальный ремонт.

Сообщается, что в связи с сужением проезжей части на отрезке, где проводятся строительные работы, наблюдается плотность движения автомобилей.

"С учетом значительного увеличения интенсивности движения на автомобильной дороге в связи с сезоном Главное управление государственной дорожной полиции просит водителей пользоваться альтернативными дорогами, правильно оценивать текущую ситуацию, быть внимательными при передвижении на отрезке, где ведутся строительные работы, строго следовать требованиям временных указателей", - сообщили в управлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DYP sürücülərə müraciət edib

Самое важное

Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре
Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре
12 июня 2023 г. 13:34
Президент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group
12 июня 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Путину
12 июня 2023 г. 11:15
В Азербайджане будут штрафовать операторов для заказа такси, действующих без разрешения
В Азербайджане будут штрафовать операторов для заказа такси, действующих без разрешения
12 июня 2023 г. 11:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана
11 июня 2023 г. 12:25
Видеокадры процедуры контроля на пункте пропуска через госграницу в направлении Ханкенди-Горус
Видеокадры процедуры контроля на пункте пропуска через госграницу в направлении Ханкенди-Горус
10 июня 2023 г. 14:34
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
9 июня 2023 г. 21:02
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
9 июня 2023 г. 15:19
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
9 июня 2023 г. 13:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi