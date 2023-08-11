Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ремонтными работами на дороге Баку-Губа

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с проводимыми на дороге Баку-Губа ремонтными работами.

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с проводимыми на дороге Баку-Губа ремонтными работами.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что на 128.6 км автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией в связи с работами по установке электронных весов по обе стороны дороги внесены временные изменения в организацию движения транспорта.

В настоящее время дорожная полиция предпринимает необходимые меры по обеспечению безопасности на дороге и регулированию интенсивности движения.

"Некоторые водители выезжают на грунтовую дорогу в целях объезда названного участка, что приводит к аварийным ситуациям. Главное управление государственной дорожной полиции призывает водителей строго соблюдать требования временных дорожных знаков и проявлять терпение", - говорится в обращении.