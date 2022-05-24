Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с проведением TEKNOFEST Azerbaijan

В целях организации комфортного и бесперебойного передвижения участников фестиваля аэрокосмической и авиационной техники TEKNOFEST Azerbaijan водителям рекомендуется отдавать предпочтение использованию общественного транспорта.

В целях организации комфортного и бесперебойного передвижения участников фестиваля аэрокосмической и авиационной техники TEKNOFEST Azerbaijan водителям рекомендуется отдавать предпочтение использованию общественного транспорта.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Управления дорожной полиции, полковник Вагиф Асадов.

Он сообщил, что в направлении Baku Crystal Hall, где будет проведен фестиваль, организовано автобусное сообщение с 08.30 до 18.00 и в обратном направлении с 09.00 до 21.00: "Посетителей фестиваля будут бесплатно перевозить автобусы ООО "Baku Bus" от станции метро "28 мая" до площади Флага и обратно".



"В целях доставки современной техники и другого оборудования к месту назначения, а также для того, чтобы встретить гостей страны, разместить их и обеспечить безопасность при проведении мероприятия, в зависимости от ситуации движение транспорта в направлении Приморского бульвара и Baku Crystal Hall может быть ограничено".

С 26 по 29 мая 2022 года в Baku Crystal Hall и на Приморском бульваре пройдет крупнейшее в регионе мероприятие - фестиваль аэрокосмической и авиационной техники TEKNOFEST Azerbaijan.