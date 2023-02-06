Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с предстоящими погодными условиями

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) обратилось к участникам движения в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) обратилось к участникам движения в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями.

Report сообщает, что в обращении говорится:

"По данным Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, начиная с вечера 7 февраля и до конца выходных на территории страны ожидается ветреная и дождливая погода, с перерывами будет идти мокрый снег и снег, в горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

Главное управление Государственной дорожной полиции призывает водителей быть осторожными, не оставлять свои автомобили в непосредственной близости от объектов, которые могут опрокинуться или сломаться из-за ветреной погоды, принимать превентивные меры для предотвращения аварий, ограничивать скорость движения в соответствии с требованиями метеорологических условий. Пешеходам также следует быть более внимательными".