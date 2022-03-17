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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с праздником Новруз

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с праздником Новруз Главное управление дорожной полиции МВД обратилось к участникам дорожного движения в связи с праздником Новруз.
Происшествия
17 марта 2022 г. 11:12
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с праздником Новруз

Главное управление дорожной полиции МВД обратилось к участникам дорожного движения в связи с праздником Новруз.

В обращении дорожной полиции, поступившем в Report, говорится следующее:

"20-28 марта 2022 года являются нерабочими днями в связи с праздником Новруз, и опыт предыдущих лет свидетельствует о том, что в такие продолжительные праздничные дни жители городов выезжают в различные регионы страны, а жители регионов приезжают в столицу, что значительно увеличивает интенсивность движения на дорогах.

Сотрудники Государственной дорожной полиции будут работать в усиленном режиме в праздничные дни, чтобы предотвратить аварии, обеспечить безопасность участников дорожного движения, обеспечить их комфортное и бесперебойное передвижение.

Главное управление Государственной дорожной полиции призывает всех участников дорожного движения, в частности водителей, проявлять внимательность на дорогах, не садиться за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, строго соблюдать правила дорожного движения, перед поездкой проверять техническое состояние автомобиля, пешеходам - переходить дорогу только в отведенных для них местах, не оставлять несовершеннолетних без присмотра на проезжей части.

Центры технического осмотра, расположенные в Сабунчинском районе столицы, в Гарадагском районе (рядом с торговым центром "Садарак"), Регистрационно-экзаменационное отделение дорожной полиции и региональные регистрационно-экзаменационные отделения и отделы техосмотра будут работать в праздничные дни с 09:00 до 18:00.

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