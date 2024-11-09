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Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения

Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения Главное управление дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с праздничными днями.
Происшествия
9 ноября 2024 г. 09:18
Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения

Главное управление дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с праздничными днями.

Об этом Report сообщили в управлении.

Отмечается, что в настоящее время в Азербайджане наблюдаются нестабильные погодные условия, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

"Помимо этого, в связи с нерабочими праздничными днями некоторые водители неоднократно выполняют длительные рейсы, в том числе на неисправных автомобилях, при этом садясь за руль в уставшем, сонном состоянии, что в разы увеличивает вероятность ДТП", - говорится в обращении.

Главное управление дорожной полиции еще раз призывает водителей, особенно лиц, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками, высыпаться перед дорогой, обращать внимание на техническую исправность транспортных средств, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, соблюдать правила дорожного движения.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi bayram günləri ilə əlaqədar yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib

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