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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с порывистым ветром

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с порывистым ветром

Главное Управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с ветреной погодой.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что в связи с наблюдающимся в настоящее время в городе Баку и на других территориях республики сильным ветром участникам дорожного движения рекомендовано проявлять осторожность. Водителям советуют не оставлять транспортные средства рядом с высотными зданиями или под балконами квартир: "Кроме того, во избежание возможных опасных ситуаций, которые могут возникнуть в связи с погодными условиями, и для обеспечения безопасности участников движения на дорогах, водители должны строго соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков, проявлять осторожность во время обгона и маневра. Главное Управление государственной дорожной полиции призывает всех участников дорожного движения серьезно отнестись к вышеуказанным рекомендациям!".

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