Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с погодными условиями

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "В связи с погодными условиями следует отказаться от использования личного транспорта. Следует отдавать предпочтение проезду в общественном транспорте".

Об этом Report заявил начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что в непогоду водители должны парковаться в надежных местах: "В зависимости от погодных условий вероятность оползней повышается. Необходимо придерживаться правил дорожного движения, быть дисциплинированными".

Обратившись к пешеходам, В.Асадов подчеркнул, что следует переходить дорогу по специально отведенной пешеходной полосе: "Пешеходы должны придерживаться правил безопасности".

В.Асадов заявил, что дорожная полиция будет работать в усиленном режиме: "Крутые повороты будут взяты под контроль. На перекрестках будут патрулировать наши сотрудники, регулируя дорожное движение".



Сельджуг Эльчин