Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с погодными условиями

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям в связи с дождливой погодой, наблюдаемой на территории республики.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям в связи с дождливой погодой, наблюдаемой на территории республики.

Об этом Report сообщили в ГУГДП.

В управлении отметили, что дождливая погода не только создает сложности для участников дорожного движения, но и повышает риск ДТП.

"Повышается вероятность заноса транспортных средств, ограничивается дальность видимости водителей", - отметили в ГУГДП.

Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов к бдительности и ответственности, безоговорочному соблюдению правил дорожного движения. В частности водители должны максимально снизить скорость движения, соблюдать большую дистанцию между автомобилями.