Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

Водителям рекомендуется выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям.

Как сообщили Report в управлении, в обращении говорится:

"В связи с резкой переменой погодных условий в целях предотвращения возможных аварий и различных неприятных ситуаций Главное управление Государственной дорожной полиции просит водителей быть внимательными при управлении транспортными средствами, обеспечить техническую пригодность своих автомобилей, в частности, соответствие шин сезону, правильно оценивать погодные условия во время движения.

С учетом вероятности заноса транспортных средств, которая выше, чем в другие дни, водителям рекомендуется выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями, не совершать обгонов без необходимости, не совершать резких маневров и резких торможений.

Водителей, не имеющих навыков управления транспортными средствами на заснеженных, обледенелых дорогах, просят не садиться за руль из-за вероятности создания опасности для жизни и здоровья своих и других участников движения".