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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Происшествия
24 февраля 2023 г. 09:55
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В поступившем в Report обращении говорится:

"Главное управление государственной дорожной полиции призывает участников дорожного движения быть осторожными, соблюдать правила дорожного движения, вести себя вежливо по отношению к другим участникам движения с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах в связи с резким изменением погодных условий.

Пешеходам следует проявлять крайнюю осторожность, не переходить проезжую часть в неположенном месте, избегать поведения, угрожающего жизни и здоровью участников дорожного движения".

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