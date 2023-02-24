Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В поступившем в Report обращении говорится:

"Главное управление государственной дорожной полиции призывает участников дорожного движения быть осторожными, соблюдать правила дорожного движения, вести себя вежливо по отношению к другим участникам движения с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах в связи с резким изменением погодных условий.

Пешеходам следует проявлять крайнюю осторожность, не переходить проезжую часть в неположенном месте, избегать поведения, угрожающего жизни и здоровью участников дорожного движения".