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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с началом нового учебного года

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с началом нового учебного года =13:09
Происшествия
11 сентября 2024 г. 13:33
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с началом нового учебного года

Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с началом нового учебного года.

Как сообщили Report в управлении, в связи с 10 сентября по 10 октября пройдет месячник безопасности "Внимание, дети!", направленный на усиление мер по защите жизни и здоровья учащихся.

В рамках месячника предусмотрено усиление профилактических мер по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием учащихся, контроля за дорожной ситуацией на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям, проведение просветительской работы.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

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