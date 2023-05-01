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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с месячником "Чистый воздух"

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с месячником "Чистый воздух" Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с месячником "Чистый воздух".
Происшествия
1 мая 2023 г. 18:20
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с месячником Чистый воздух

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с месячником "Чистый воздух".

Как сообщили Report в управлении, в обращении говорится:

"С 1 мая по 1 июня Главное управление государственной дорожной полиции совместно с Министерством экологии и природных ресурсов запустило на территории страны месячник "Чистый воздух". Основной целью проведения акции является предотвращение загрязнения транспортными средствами атмосферы выхлопными газами. В связи с мероприятием Главное управление государственной дорожной полиции еще раз доводит до сведения владельцев, водителей транспортных средств, а также руководителей автотранспортных предприятий, что они могут эксплуатировать находящиеся в их пользовании автомобили после приведения в норму топливной системы и обеспечения соответствия нормам выхлопных газов. В случае выявления в привлеченных к проверкам автомобилях фактов чрезмерного загрязнения атмосферы в отношении водителей транспортных средств будут приняты меры в административном порядке".

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