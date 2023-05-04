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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с месячником "Чистый воздух"

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с месячником "Чистый воздух" Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с месячником "Чистый воздух".
Происшествия
4 мая 2023 г. 11:02
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с месячником Чистый воздух

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с месячником "Чистый воздух".

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Главное управление государственной дорожной полиции принимает меры в целях предотвращения вреда, наносимого окружающей среде и здоровью человека вредными веществами, выбрасываемыми автомобилями в атмосферу. С этой целью с 1 мая по 1 июня Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана совместно с Министерством экологии и природных ресурсов запустило на территории страны месячник "Чистый воздух". В случае выявления в привлеченных к проверкам автомобилях фактов чрезмерного загрязнения атмосферы в отношении водителей транспортных средств будут приняты меры в административном порядке. Просим водителей, а также физических и юридических лиц, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, эксплуатировать имеющиеся в их распоряжении автотранспортные средства исключительно в технически исправном состоянии".

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi “Təmiz hava” aylığı ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

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