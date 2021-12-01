Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с изменением погодных условий

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с ветреной погодой.

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с ветреной погодой.

Как сообщили Report в ведомстве, в ближайшие часы ожидается изменение погодных условий, усиление северо-западного ветра.

Главное управление Государственной дорожной полиции просит водителей учитывать высокую вероятность внезапного изменения направления движения автомобиля в ветреную погоду, быть особенно внимательными при выезде из тоннелей на открытую местность: "Водители должны выбирать скоростной режим в соответствии с метеорологическими условиями и не парковать транспортные средства вблизи временных сооружений, рекламных щитов, деревьев.

На открытых участках дороги следует ограничить движение грузовых автомобилей, мопедов и транспортных средств мотоциклетного типа. Такие погодные условия для них крайне неблагоприятны и опасны. При необходимости не исключается ограничение движения подобных транспортных средств сотрудниками дорожно-патрульной службы".