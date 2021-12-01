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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с изменением погодных условий

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с изменением погодных условий Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с ветреной погодой.
Происшествия
1 декабря 2021 г. 17:23
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с изменением погодных условий

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с ветреной погодой.

Как сообщили Report в ведомстве, в ближайшие часы ожидается изменение погодных условий, усиление северо-западного ветра.

Главное управление Государственной дорожной полиции просит водителей учитывать высокую вероятность внезапного изменения направления движения автомобиля в ветреную погоду, быть особенно внимательными при выезде из тоннелей на открытую местность: "Водители должны выбирать скоростной режим в соответствии с метеорологическими условиями и не парковать транспортные средства вблизи временных сооружений, рекламных щитов, деревьев.

На открытых участках дороги следует ограничить движение грузовых автомобилей, мопедов и транспортных средств мотоциклетного типа. Такие погодные условия для них крайне неблагоприятны и опасны. При необходимости не исключается ограничение движения подобных транспортных средств сотрудниками дорожно-патрульной службы".

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

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