Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с изменением погодных условий

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с ожидаемыми погодными условиями.

В поступившем в Report обращении говорится:

"По данным Национальной службы гидрометеорологии, с 21 по 23 октября на территории страны ожидаются неустойчивые погодные условия, сильный ветер, грозы, временами осадки ливневого характера, в горных районах - снег.

Главное управление государственной дорожной полиции призывает участников дорожного движения быть осторожными, соблюдать правила дорожного движения, вести себя вежливо по отношению к другим участникам дорожного движения с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах".