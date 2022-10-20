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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с изменением погодных условий

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с изменением погодных условий Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с ожидаемыми погодными условиями.
Происшествия
20 октября 2022 г. 16:44
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с изменением погодных условий

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с ожидаемыми погодными условиями.

В поступившем в Report обращении говорится:

"По данным Национальной службы гидрометеорологии, с 21 по 23 октября на территории страны ожидаются неустойчивые погодные условия, сильный ветер, грозы, временами осадки ливневого характера, в горных районах - снег.

Главное управление государственной дорожной полиции призывает участников дорожного движения быть осторожными, соблюдать правила дорожного движения, вести себя вежливо по отношению к другим участникам дорожного движения с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах".

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

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