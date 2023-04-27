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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с Формулой 1

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с Формулой 1 Государственное управление дорожной полиции обратилось к водителям в связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы 1 2023 года.
Происшествия
27 апреля 2023 г. 13:46
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с Формулой 1

Государственное управление дорожной полиции обратилось к водителям в связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы 1.

В поступившем Report обращении управления говорится:

"Принимая во внимание ограничение движения на некоторых улицах и проспектах столицы в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1, который стартует завтра, в целях обеспечения безопасности движения и предотвращения пробок, просим водителей, направляясь от южных ворот города к центру, в качестве альтернативы площади "Азнефть" и кругу "Нефтчиляр" воспользоваться дорогой от 14-го километра дороги Баку-Сальян в направлении Локбатанского кольца, проехав по третьей внешней кольцевой до "20 января" или по территории Йени Ясамал.

В то же время жителям "20-го участка" и поселка Баил рекомендуется добираться до центра города по улицам Гурбана Аббасова, Теймура Эльчина, Мехди Гусейна и Лермонтова. Просим участников дорожного движения на период проведения Гран-при как можно меньше пользоваться личными автомобилями, отдавая предпочтение общественному транспорту".

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