Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с финалом Лиги Европы в Баку

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана распространило заявление в связи с мероприятиями, касающимися проведения финальной игры Лиги Европы УЕФА.

В поступившем в Report заявлении напоминается, что 29 мая этого года на Олимпийском стадионе города Баку состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Арсенал" и "Челси".

Для организации свободного передвижения транспорта прибывших из зарубежных стран для наблюдения за финальной игрой многочисленных гостей, болельщиков и официальных лиц Главное управление Государственной дорожной полиции совместно с соответствующими структурами осуществляют необходимые мероприятия: "Для уменьшения плотности транспортных средств в городе Баку, а также свободного передвижения внутри города автомобилей и пешеходов мы рекомендуем нашим гражданам, желающим прибыть в столицу из других городов и районов республики, в период с 27 по 30 мая этого года воспользоваться общественными транспортными средствами, маршрутными автобусами. Жители Сумгайыта, наряду с автобусами, могут воспользоваться скоростными электрическими поездами, работающими по маршруту Баку-Сумгайыт.

Напомним, что на въезде в Баку функционируют оснащенные должным образом и охраняемые бесплатные стоянки. Граждане, прибывшие в столицу на персональных легковых автомобилях, могут оставить автомобили на данных стоянках и отправиться к ближайшей станции метро на автобусах, работающих по специальным маршрутам.

В то же время, жителям столицы рекомендуется в данный отрезок времени по возможности меньше пользоваться персональными транспортными средствами, в частности, в центре Баку передвигаться только на общественном транспорте".