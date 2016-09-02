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    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой

    “Водителям следует соблюдать дистанцию, не превышать допустимый предел скорости, соблюдать правила обгона

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана обратилась к водителям в связи с дождливыми погодными условиями.

    Как сообщили Report в Управлении, водителям следует соблюдать дистанцию и предел скорости: “В летние месяцы слой пыли на асфальтовым покрытии во время дождя превращается в скользкий слой грязи. При таких условиях длина тормозного пути увеличивается примерно на 50%”.

    В Управлении полиции также отметили, что водители должны уделять особое внимание техническому состоянию автомобиля: “Колеса, дворники, противотуманные фары должны быть в исправном состоянии. Иначе выезжать на дорогу опасно”.

    “Водителям следует соблюдать дистанцию, не превышать допустимый предел скорости, соблюдать правила обгона”, - отметили в Управлении.

    Отметим, что со вчерашнего дня в Баку и Абшеронском полуострове, а также в различных регионах страны наблюдается дождливая погода. 

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