Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана обратилась к водителям в связи с дождливыми погодными условиями.

Как сообщили Report в Управлении, водителям следует соблюдать дистанцию и предел скорости: “В летние месяцы слой пыли на асфальтовым покрытии во время дождя превращается в скользкий слой грязи. При таких условиях длина тормозного пути увеличивается примерно на 50%”.

В Управлении полиции также отметили, что водители должны уделять особое внимание техническому состоянию автомобиля: “Колеса, дворники, противотуманные фары должны быть в исправном состоянии. Иначе выезжать на дорогу опасно”.

“Водителям следует соблюдать дистанцию, не превышать допустимый предел скорости, соблюдать правила обгона”, - отметили в Управлении.

Отметим, что со вчерашнего дня в Баку и Абшеронском полуострове, а также в различных регионах страны наблюдается дождливая погода.