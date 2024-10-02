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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой 

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой  Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с наблюдаемой на территории страны дождливой погодой.
Происшествия
2 октября 2024 г. 11:24
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой 

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с наблюдаемой на территории страны дождливой погодой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на управление.

В обращении говорится, что по данным Национальной службы гидрометеорологии, в большинстве регионов страны, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидаются дожди.

"Чтобы предотвратить возможные аварии на автомобильных дорогах, призываем участников движения быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения. Просим водителей снизить скорость до минимума с учетом дорожных и метеорологических условий, учитывать скользкость дорог во время дождя, контролировать исправность стеклоочистителей и световых приборов автомобиля", - говорится в обращении.

Дорожная полиция с учетом возможных трудностей, связанных с непогодой, также призывает пешеходов быть внимательными на дорогах.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi yağışlı hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

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