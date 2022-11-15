Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с изменением погодных условий

Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с изменением погодных условий.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что в настоящее время на территории страны наблюдаются нестабильные погодные условия, дождь, что оказывает непосредственное влияние на безопасность дорожного движения.

Управление дорожной полиции просит участников движения быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, быть вежливыми по отношению к другим участникам движения:

"В связи с тем, что мокрое дорожное покрытие увеличивает вероятность заноса, водители, учитывая дорожные и метеорологические условия, должны соблюдать скоростные ограничения, придерживаться достаточного расстояния между транспортными средствами, быть внимательными при обгоне и маневрировании, содержать в чистоте государственные номерные знаки транспортных средств".