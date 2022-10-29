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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с резким изменением погодных условий.
Происшествия
29 октября 2022 г. 13:03
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с резким изменением погодных условий.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что в настоящее время на территории страны наблюдаются нестабильные погодные условия, дождь, туман, что оказывает непосредственное влияние на безопасность дорожного движения:

"Туманная или дождливая погода, особенно ночью и утром, значительно ограничивает видимость на дорогах. Водители могут не различать дорожные знаки, линии разметки, средства регулирования в целом. Учитывая, что в субботу и воскресенье интенсивность движения на автомагистралях возрастает, мы рекомендуем водителям соблюдать осторожность, придерживаться установленных скоростных ограничений, соблюдать правила безопасности при остановке, парковке, а также при обгоне и маневрировании".

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