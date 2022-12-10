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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой 

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой  Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с изменением погодных условий.
Происшествия
10 декабря 2022 г. 10:29
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой 

Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с изменением погодных условий.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что в настоящее время на территории страны наблюдаются нестабильные погодные условия, дождь, что оказывает непосредственное влияние на безопасность дорожного движения.

"Учитывая, что в выходные дни возрастает количество поездок из Баку в регионы и обратно, водителям на своих автомобилях, а также тем, кто занимается пассажироперевозками, рекомендуется быть более внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим, не отправляться в путь на неисправных транспортных средствах.

В то же время, принимая во внимание, что дождливая погода небезопасна для вождения мопедов и мотоциклов, мы просим граждан, осуществляющих доставку на этих видах транспорта, по мере возможности сократить количество поездок", - отметил cотрудник департамента по связям с общественностью, полковник-лейтенант полиции Мубариз Агаев.

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